Новую тест-систему начнут использовать в РФ в случае распространения оспы обезьян

В случае угрозы распространения в России оспы обезьян Роспотребнадзор применит тест-систему для выявления новых случаев заражения. Ее создали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В пресс-службе «Вектора» пояснили ТАСС, что центр испытали лабораторную тест-систему для выявления ортопоксвирусных инфекций в формате «у постели больного».

Она способна выявлять вирусы в клиническом материале от инфицированных животных и находить его в корках от гнойничков на месте вакцинации у пациентов.

Вакцина от натуральной оспы, отмечали специалисты, сработает и против обезьяньей. Представители центра «Вектор» сообщили, что все поксвирусы, к семейству которых относится и возбудитель оспы обезьян, дают очень хороший перекрестный иммунитет.

Новые случаи обезьяньей оспы фиксируют в ряде стран Европы. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) ранее сообщило о росте числа заболевших оспой обезьян в стране до девяти человек.

СМИ также писали, что власти Испании после выявления восьми случаев оспы обезьян ввели режим санитарной тревоги в Мадриде. Первые случаи заражения зафиксировали в Швеции, Италии, Австралии, Канаде и Германии.