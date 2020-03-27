Новую тест-систему коронавируса зарегистрируют в России 27 марта

В России в пятницу зарегистрируют новую тест-систему для определения коронавируса. Она же позволит определить, вырабатывается ли иммунитет к этому вирусу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с коронавирусом сообщила, что сейчас идет апробирование трех новых тестов. Один будет зарегистрирован уже в пятницу, 27 марта, передает РИА «Новости».

Попова рассказала, что новая тест-система поможет определить людей, в первую очередь врачей, которые уже имеют иммунитет к COVID-19.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что 20% заболевших COVID-19 не выезжали за рубеж и подхватили коронавирус внутри страны. В то же время она сказала, что взрывного роста числа заразившихся не наблюдается.

«Ситуация эпидемиологическая в Российской Федерации развивается, развивается пока достаточно спокойными темпами, у нас нет взрывного роста», — сказала Попова.

Она также отметила, что примерно у 18% пациентов с коронавирусом болезнь протекает бессимптомно.

По последним данным, в России коронавирус нашли у 1 036 человек. Больше всего заболевших в Москве, там зарегистрировали 703 случая. В Подмосковье — 49 заразившихся.