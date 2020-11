Новую смертельную болезнь открыли ученые. Пациенты не лечатся

Международная группа ученых заявила об открытии нового смертельного заболевания. Синдром, вызывающий тромбы и лихорадку, они назвали VEXAS. Летальность болезни составляет 40%.

Согласно статье в The New England Journal of Medicine, медики обнаружили у пациентов с VEXAS аутовоспалительное заболевание. У людей наблюдались лихорадка, образование тромбов в организме и воспаление легочной ткани. При этом в 40% случаев заболевание приводило к летальному исходу. По словам ученых, у пациентов выявили соматические мутации в генах UBA1.

«[Пациенты] очень больны. Они не реагируют ни на какое лечение — от больших доз стероидов до различных вариантов химиотерапии», — заявил NВС сотрудник Национального института исследования генома человека и ведущий автор статьи Дэн Кастнер.

Сначала изменения обнаружили у трех мужчин, а затем количество выросло уже до 25 человек. После завершения изучения синдром оказался еще у 25 человек. Специалисты считают, что на самом деле число заболевших может быть значительно больше.