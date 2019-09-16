Новую российскую вакцину от гриппа отправят на границу

Отечественная четырехвалентная вакцина от гриппа в первую очередь будет поставляться представителям «группы риска» и жителям так называемых «входных ворот» — приграничных районов с большими миграционными потоками.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого, раньше такие вакцины производили только в шести странах мира, а теперь производство наладили и в России.

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«Такая вакцина будет направлена, прежде всего, в те регионы, которые мы называем «входными воротами», то есть это приграничные районы, и Дальний Восток, и запад страны, там, где наиболее выражены миграционные потоки и где наиболее вероятен завоз вируса гриппа», - приводит агентство слова Краевого.

Замминистра отметил, что совместно с Роспотребнадзором уже подписан план поэтапного перехода на вакцинацию именно новой четырехвалентной вакциной. Этот план рассчитан с 2019 по 2022 год.

Во всем мире сейчас переходят на вакцинацию сывороткой, содержащей именно два штамма вируса. В это же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) часто ошибается с прогнозами и дает советы проводить вакцинацию препаратом от одного вида вируса.

Минздрав РФ 4 сентября презентовал новый препарат на Дальневосточном экономическом форуме (ДЭВ). Таким образом был дан старт прививочной кампании в России именно такой вакциной, которая поможет уберечься от нескольких разновидностей вирусов гриппа, которые каждый сезон мутируют.