Здоровье 13 апреля 2023, 17:23 Новую поликлинику построят в Ноябрьске Поликлиника на 1400 посещений в день появится в Ноябрьске

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Новую поликлинику возведут в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Медицинское заведение будет рассчитано на 1400 посещений в день. Такой информацией поделился глава города Алексей Романов. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на социальные сети мэра.

Сейчас строители возводят стены первой и третьей секций. Темпы строительства остаются хорошими. Проблем с доставкой материалов не было. Площадь будущего медицинского учреждения составит порядка 13 тысяч квадратных метров.

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«Ноябрьску новая поликлиника очень нужна, в старом здании места недостаточно», — сообщил Романов.