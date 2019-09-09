Новую покликлинику на 200 посещений в смену построили в Мытищах

В Мытищах завершено строительство жилого дома, внутри которого будет располагаться взрослая и детская поликлиника на 200 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Жилому дому № 13 со встроенно-пристроенной поликлиникой, возведенному в деревне Погорелки городского округа Мытищи выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом рассказал начальник подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Как напомнил Артур Гарибян, объект был возведен на территории ЖК «Императорские Мытищи».

«Застройщиком объекта выступает ООО „Гранель“. Дому выдано заключение о соответствии, теперь новостройка готовится к вводу в эксплуатацию», — добавил начальник Главгосстройнадзора региона.

Семиэтажный 12-секционный жилой дом общей площадью более 31,5 тысячи квадратных метров рассчитан на 379 квартир. Жилая площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров.

Встроено-пристроенная поликлиника будет открыта для посещений и взрослых, и детей. Медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений в смену.

Источник фото: Главгосстройнадзор Московской области

Для детей на прилегающей к жилому дому территории построены игровая и спортивная площадки, обустроен тротуар, оборудованы парковочные места и выполнено озеленение.

Кроме того, при благоустройстве территории были учтены требования доступности для маломобильных групп населения.