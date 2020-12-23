Новую партию вакцины «Спутник V» привезли на Сахалин

Уточняется, что на остров доставили тысячу доз. Прививки можно сделать в поликлиниках и больницах региона. Записаться на вакцинацию предлагается на сайте госуслуг либо через колл-центр.

«Сахалинская область должна получить, включая февраль 2021 года, 33 200 доз вакцины», — уточнила директор лечебного департамента министерства здравоохранения региона Мила Тен.

Процедуру делают всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет. В целом на Сахалине привились уже 600 человек. Вакцинация делится на два этапа. Интервал между уколами составляет 21 день. До 28 февраля планируется привить 33 тысячи местных жителей.