Новую опасную мутацию нашли у «стелс-омикрона»

Новый подвариант «омикрона» активно распространяется в Дании. Его особенность заключается в наличие новой мутации (H78Y) в белке ORF3a. Изменения в этом белке могут еще больше ускорить передачу вируса от человека к человеку, полагают ученые.

Изменение произошло в белке, который несет ответственность за перемещение вируса внутри человеческой клетки, отметила газета «Известия».

По мнению ученых, это может спровоцировать и повышение скорости его передачи от человека к человеку.

На само течение болезни, как отмечается, это не влияет, но важно следить за любой мутацией ВА.2, поскольку он лучше других подвидов «омикрона» заражает как переболевших людей, так и вакцинированных от COVID-19.

В Польше обнаружили два новых подварианта мутаций «омикрона». По словам замминистра здравоохранения страны Вальдемар Краска, в Минздраве пока не знают, как будут вести себя новые мутации, и каким образом это скажется на течении болезни. Также, по его словам, пока трудно предсказать, появится ли другая мутация коронавируса.