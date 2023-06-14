14 июня 2023, 15:01
Новую онкологическую клинику достроили в Москве
Собянин: новую онкологическую клинику МКНЦ имени Логинова достроили на шоссе Энтузиастов
Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова достроили на шоссе Энтузиастов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Мэр Москвы и зампредседателя правительства России Татьяна Голикова осмотрели новый комплекс. В нем будут лечить наиболее сложные случаи злокачественных опухолей, проводить трансплантацию органов и комплексно помогать пациентам, у которых есть несколько сопутствующих хронических заболеваний.
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По словам Собянина, на месте небольших больничных корпусов появилась суперсовременная клиника площадью свыше 75 тысяч квадратных метров. Благодаря ей качество онкологической помощи в столице выйдет на новый уровень.
Открытие Центра имени Логинова даст пациентам возможность получать все виды онкологической медицинской помощи, начиная от диагностики до высокотехнологичного лечения и диспансерного наблюдения.
В клинике будут проводить 3D и 4D лучевую терапию. Также здесь открыли современную лабораторию, отделение радионуклидной диагностики и ПЭТ-КТ.
Больницы
Сергей Собянин
Онкология
Москва 2023
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