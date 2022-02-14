Новую методику анализа крови для выявления тромбозов при ковиде разработали в России

Новую методику анализа крови разработали российские специалисты Московского научно-исследовательского института им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора. Система оценки степени риска развития сердечно-сосудистых осложнений при коронавирусе позволит установить начало образования тромбов у больных COVID-19 и вовремя назначить им лечение. Об этом сообщили «Известия».

Разработчики отмечают, что методика эффективно работает при заражении любыми штаммами, включая «омикрон». Ученые имеют основания полагать, что данный вариант коронавируса провоцирует именно сосудистые нарушения. При этом специалисты подчеркнули, что способностью вызывать повреждение сосудов обладают все варианты коронавируса.

«Пока мы не увидели существенных различий по этому действию. На сегодняшний день прошло слишком мало времени, чтобы оценить способности нового варианта — „омикрона“. Но предварительные данные о выраженной слабости у пациентов, головных болях, сыпи указывают на высокую вероятность сосудистых нарушений», — отметили специалисты института.

В настоящее время новая методика полностью отработана и готова к внедрению. Для применения в широкой клинической практике необходим ряд обязательных нормативных процедур для ее регистрации.

Также сотрудники института Габричевского подали заявку на получение патента — она уже прошла экспертизу.