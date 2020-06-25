Новую инфекционную больницу построят в Челябинске

По словам губернатора, регион справляется с поставленными задачами даже в период пандемии коронавирусной инфекции. Он рассказал, что в короткий срок смогли добавить около трех тысяч коек.

«Обеспечили медучреждения оборудованием, в том числе — аппаратами искусственной вентиляции легких, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Оперативно запустили новые мощности по выпуску одноразовых масок. Нарастили объемы тестирования в регионе. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, при этом более половины из развернутых коек остается свободной», — заявил Текслер.