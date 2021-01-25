Новосибирские врачи удалили женщине огромную опухоль мозга

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске успешно прооперировали 54-летную женщину из Уфы. Ей удалили огромную опухоль головного мозга.

Как объяснили РИА «Новости» в клинике, опухоль распространялась на оба полушария головного мозга. К тому же она была расположена в труднодоступном участке.

Больная приехала в Новосибирск из Уфы. В башкирской столице работать с ней отказались из-за высоких рисков. Большая опухоль расположена в месте, которое отвечает за высшую нервную деятельность: память, настроение, эмоции, внимание. Операция требовала опытности от нейрохирургов и ювелирной работы.

Пациентка рассказала, что долгое время опухоль никак не проявлялась. Женщина не чувствовала головной боли, слабости или давления. Она обратилась к врачу лишь после того, как однажды потеряла сознание. Медик направил на магнитно-резонансную томографию головного мозга. Результаты показали новообразование.

«По заключению башкирских хирургов, прогноз хирургического вмешательства был неблагоприятным, поэтому мне отказали в операции», — рассказала пациентка НМИЦ имени Мешалкина.

Ее родственники обратились за консультацией к специалистам из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В итоге женщина решила лечиться в новосибирском центре.

По словам нейрохирурга Сергея Чернова, во время операции опухоль нужно было аккуратно выделить, чтобы не повредить смежные структуры головного мозга и важные сосуды.

«Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Миллиметр за миллиметром с использованием операционного микроскопа мы удаляли опухоль, пока не достигли цели», — отметил Чернов.

Безопасно удалить опухоль удалось благодаря использованию компьютерной навигационной системы (нейронавигации) и современных операционных микроскопов. Теперь пациентке предстоит пройти курс послеоперационной лучевой терапии.