Новорожденных начнут обследовать на 36 заболеваний вместо пяти

В России расширят программу обследования новорожденных. Вместо пяти наследственных и врожденных заболеваний их начнут проверять на 36 различных болезней. В их числе — спинально-мышечная атрофия (СМА).

Расширить программа неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания и дооснастить медорганизации необходимым оборудованием поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Неонатальный скрининг на пять заболеваний у нас включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний. Понятно, что такое нововведение потребует существенных финансовых вложений. Но речь идет о здоровье и будущем детей, и, мне кажется, ничего важнее для нас быть не может», — отметил он во время совещания о совершенствовании оказания медицинской помощи детям.

Мишустин подчеркнул, что решение потребует изменения нормативно-правовых актов Минздрава и программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Все нужные документы подготовит Минздрав до 1 сентября 2022 года. К той же дате проанализируют возможности регионов для расширения неонатального скрининга.

При этом Мишустин уделил отдельное внимание неонатальному скринингу на спинальную мышечную атрофию и пренатальному скринингу на наследственные и врожденные заболевания. Он также поручил Минздраву к 1 сентября проработать вопрос по запуску пилотного проекта по генетическому тестированию беременных для обнаружения наследственных и врожденных заболеваний ребенка. Сейчас такой проект действует в Москве — он позволяет выявить хромосомные аномалии на этапе беременности.