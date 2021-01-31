Восстание дрожжей. Смертоносный грибок назвали вероятной причиной новой пандемии

На смену пандемии коронавируса может прийти эпидемия, вызванная кандидой золотистой (Candida auris) — разновидностью дрожжеподобного возбудителя молочницы. Эксперты описывают этот грибок почти идеальным патогеном.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, грибок может быть смертельным при попадании в кровоток, в особенности через катетеры и капельницы в больницах.

Эпидемиолог Джоанна Роудс из Имперского колледжа Лондона рассказала The New York Post, что кандиду золотистую впервые обнаружили в 2009 году. Грибок практически невосприимчив к существующим препаратам.

В 2016 году Роудс помогала справиться со вспышкой болезни, вызванной этим грибком в Англии. Медик сообщила, что Candida auris может долгое время оставаться активной на различных поверхностях.

Специалист по грибковым заболеваниям из Кейсовского университета в штате Огайо Махмуд Ганнум призвал больше инвестировать в исследования, чтобы найти защиту от разных типов инфекционных патогенов.

Грибок Candida auris сравнительно редко поражают теплокровных животных из-за того, что при 37-42 градусах он с трудом может расти и размножаются, сообщил портал «N + 1». Однако грибок эволюционирует и может со временем приспособиться к высоким температурам.