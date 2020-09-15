Мясников назвал пандемию коронавируса «тренировкой» перед новой инфекцией

По его словам, пандемия коронавируса пока не привела к апокалипсису

«COVID-19 скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься», — заявил Мясников.

Он подчеркнул, что сегодня нужно готовиться к будущей более опасной эпидемии, где смертность может достигать 30%.

«Никакие карантины не остановят, например, птичий грипп», — отметил он. Врач обратил внимание, что количество летальных исходов в ходе пандемии составило уже около 900 тысяч человек.

Это произошло, несмотря на то, что первая эпидемия коронавируса была еще в 2002 году, когда в мире бушевала атипичная пневмония. За это время человечество уже сделало ряд открытий в сфере фармацевтики, но они оказались бесполезны против нового возбудителя.

Мясников сравнил коронавирусную инфекцию с эпидемией испанки в начале XX века, когда за три месяца умерли 30 миллионов человек. Тогда умирали все, независимо от возраста. Сегодня коронавирус представляет большую опасность для пожилых людей.

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавирусной инфекции 11 марта 2020 года. На сегодняшний день количество инфицированных составляет 29 миллионов человек, из которых умерли около 926 тысяч. В России с начала пандемии число заразившихся составило 1 073 849 человек, из них выздоровели 884 305, а умерли 18 785.