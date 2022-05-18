Новой эпидемии не будет. Врач рассказал, сможет ли вирус оспы обезьян прийти в Россию

Вирус оспы обезьян не сможет добраться до России. Новая эпидемия людям не грозит. Об этом «360» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили два новых случая заражения оспой обезьян. В результате общее количество заболевших достигло трех.

Ученый напомнил, что вирус натуральной оспы искоренили еще в 1977 году. Последний случай был в Африке. Однако, осталось много вирусов группы оспы, которые очень похожи на натуральную. Один из самых заразных и опасных для человека вирусов — это вирус оспы обезьян.

Он способен человека заразить. Летальность при этой инфекции довольно высокая, почти как при натуральной оспе. Но что с этим вирусом интересно: он может передаваться от человека к человеку, но при каждой следующей передаче он слабеет, хуже размножается, летальность снижается Анатолий Альтштейн

По словам Альтштейна, вирус оспы обезьян раньше делал несколько переходов от человека к человеку, но не больше четырех-пяти.

«Поэтому дать эпидемию этот вирус не способен. Заразить несколько человек он может, а дать настоящую эпидемию и быть опасным для всего мира — нет», — рассказал вирусолог.

Он также подчеркнул, что данный вирус не сможет прийти в Россию.

«Он не сможет прийти в Россию. Помимо этих заболевших, могут заболеть еще несколько человек, а распространиться даже по всей Великобритании или прийти в другие страны, в том числе в Россию, он не может», — успокоил специалист.

Оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием. Как правило, встречается в отдаленных районах в центре и на западе Африки, близ тропиков.