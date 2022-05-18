Новой эпидемии не будет. Врач рассказал, сможет ли вирус оспы обезьян прийти в Россию
Вирусолог Альтштейн: вирус оспы обезьян не сможет добраться до России
Вирус оспы обезьян не сможет добраться до России. Новая эпидемия людям не грозит. Об этом «360» рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили два новых случая заражения оспой обезьян. В результате общее количество заболевших достигло трех.
Ученый напомнил, что вирус натуральной оспы искоренили еще в 1977 году. Последний случай был в Африке. Однако, осталось много вирусов группы оспы, которые очень похожи на натуральную. Один из самых заразных и опасных для человека вирусов — это вирус оспы обезьян.
Он способен человека заразить. Летальность при этой инфекции довольно высокая, почти как при натуральной оспе. Но что с этим вирусом интересно: он может передаваться от человека к человеку, но при каждой следующей передаче он слабеет, хуже размножается, летальность снижается
Анатолий Альтштейн
По словам Альтштейна, вирус оспы обезьян раньше делал несколько переходов от человека к человеку, но не больше четырех-пяти.
«Поэтому дать эпидемию этот вирус не способен. Заразить несколько человек он может, а дать настоящую эпидемию и быть опасным для всего мира — нет», — рассказал вирусолог.
Он также подчеркнул, что данный вирус не сможет прийти в Россию.
«Он не сможет прийти в Россию. Помимо этих заболевших, могут заболеть еще несколько человек, а распространиться даже по всей Великобритании или прийти в другие страны, в том числе в Россию, он не может», — успокоил специалист.
Оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием. Как правило, встречается в отдаленных районах в центре и на западе Африки, близ тропиков.