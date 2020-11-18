Новогодние корпоративы отменили в Крыму из-за пандемии COVID-19

Он заметил, что в вечернее время большая часть местных жителей пренебрегает масочным режимом, информирует «Взгляд».

«С учетом того, что на полуостров приедут отдыхать в санатории, мы будем договариваться с отельерами. Однако придется фуршеты, связанные с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить», — уточнил политический деятель.

Аксенов отметил, что ограничения работы отраслей экономики вводить не планируется. При этом с 20 декабря по 15 января в ночное время запретят работу развлекательных заведений. Кафе и рестораны будут работать навынос.

По словам руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и городу Севастополю Натальи Пеньковской, в регионе в середине декабря ожидается резкий рост заболеваемости COVID-19.

В целом с начала пандемии в Крыму зафиксировано 12 733 случая инфицирования коронавирусом.