Новое офтальмологическое оборудование завезли в больницу в Лабытнанги

В детскую поликлинику Лабытнангской городской больницы завезли новое офтальмологическое оборудование. По словам медиков, благодаря оптическому когерентному томографу можно будет получить максимально точные данные структуры глаз. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Специалисты отмечают, что оптическая томография является абсолютно безопасной и безболезненной. С помощью аппарата врачи на ранней стадии смогут выявлять патологию у ребенка и сберечь ему зрение.

«Данное оборудование благодаря своим высокоточным техническим возможностям показывает на микроскопическом уровне состояние глаза и помогает найти причину заболевания. Неинвазивный метод имеет большое значение, когда речь идет о детях», — сообщил глава профильного департамента ЯНАО Сергей Новиков.

Аналогичные аппараты уже установлены в городских больницах Ноябрьска и Нового Уренгоя.