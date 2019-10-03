Новое оборудование появится в поликлинике Реутова. Там установят рентген-аппарат и цифровой маммограф

В Реутове начали подготовительные работы по установке нового медицинского оборудования в городской поликлинике № 1. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В поликлинике начат капитальный ремонт помещений, в которых разместят медицинское оборудование. Планируют провести общестроительные монтажные работы, замену электропроводки и электрораспределения, а также устройство независимой вентиляции и рентгенозащиты.

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Поставка оборудования, закупленного в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья 2019-2024», ожидается в октябре 2019 года. Среди новой техники будут флюорограф, цифровой маммограф и аппарат цифровой рентген-диагностики.