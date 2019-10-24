Диагностировать нарушение слуха у детей станет проще. Новое оборудование появилось в МОКДЦД
«Новое оборудование позволяет проводить диагностику органов слуха в соответствии с мировыми стандартами. Аппараты обладают отличными техническими характеристиками, благодаря чему специалисты могут проводить исследования всего за несколько минут, причем, не только в состоянии бодрствования, но и во время сна — это необходимо для маленьких и неконтактных детей», — рассказала главный врач Нисо Одинаева.
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Одинаева отметила, что высокая точность диагностики, которой удается добиться благодаря поступившему медицинскому оборудованию, позволяет поставить точный диагноз и назначить верное лечение даже в самых тяжелых клинических случаях.
Получить направление на прохождение обследования в МОКДЦД можно у участкового педиатра в детской поликлинике по месту прикрепления. Исследования проводятся бесплатно по полису ОМС.