Новое оборудование появилось в больнице Зарайска. Теперь очереди на обследования станут меньше

В Зарайскую центральную районную больницу поступило новое медицинское оборудование. С его помощью врачи смогут улучшить качество оказания медпомощи.

В зарайской больнице появились 15 переносных комплексов ингаляционной терапии, электрокардиостимулятор, два монитора пациента, передвижной рентген-аппарат типа С-дуга.

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«Общая стоимость поступившей медицинской техники составляет более 15 миллионов рублей. Новое оборудование позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам больницы, повысить уровень диагностики заболеваний, доступность определенных видов обследования больных, сократить очередность на эти обследования», — отметила заместитель главного врача по медицинской части Елена Позднякова.

Поступившая медицинская техника закуплена по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее новое медоборудование закупили в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Оно позволит оказывать помощь новорожденным, весом от 300 граммов.