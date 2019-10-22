Новое оборудование, педиатрические кабинеты и игровая. В амбулатории в Дмитрове принимают взрослых и детей

В Дмитрове открылась новая поликлиника, рядом с новыми микрорайонами. Она будет обслуживать порядка 10 тысяч человек. Им больше не придется ездить за километры через весь город, причем важно, что две тысячи человек из десяти — это дети. Амбулатория универсальная — все для взрослых, но и на обслуживании маленьких посетителей сделан особый упор — здесь целых три педиатрических кабинета и даже есть игровая комната.

В семье Большаковых пятеро детей, трое из них приемные. Посещать врачей приходится несколько раз в месяц. До сегодняшнего дня добраться до поликлиники — это почти час на общественном транспорте с двумя пересадками. Теперь же медучреждение в соседнем доме.

Источник фото: телеканал «360»

«Очередей нет, радушно коллектив принимает и анализы можно сдать все на месте», — говорит многодетная мама Оксана Большакова.

Источник фото: телеканал «360»

Оксана работает воспитателем. Дети ее окружают сутками, поэтому если кто-то чихнул в саду, дома — лазарет.

Источник фото: телеканал «360»

Маленькая Ева впервые пришла сюда с мамой на прививку. Кабинет для этого в новой поликлинике выделен специально.

Источник фото: телеканал «360»

Ева испытание выдержала не дрогнув — ей ведь еще не рассказывали, что укол — это якобы больно.

«Все понравилось, коллектив хороший, все отлично», — поделилась впечатлениями мама Евы Людмила Зорина.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы маленькие пациенты чувствовали себя здесь как дома, есть игровой уголок. А в кабинете ждет приветливый доктор, который придет на помощь за считаные минуты.

«Приехала в поисках работы. Смотрела вакансии, оказалось, в Дмитрове есть. Познакомилась с заведующей. Сразу при предоставлении работы мне дали квартиру — в этот же день», — рассказала врач-педиатр Патимат Магомедова.

Источник фото: телеканал «360»

«Город у нас разрастается, строятся новые микрорайоны. Поэтому, чтобы людям было удобнее обращаться, для удобства жителей сделали эту амбулаторию. Здесь есть все необходимое», — отметила врач-терапевт Татьяна Мялькина.