Новое оборудование, педиатрические кабинеты и игровая. В амбулатории в Дмитрове принимают взрослых и детей
В семье Большаковых пятеро детей, трое из них приемные. Посещать врачей приходится несколько раз в месяц. До сегодняшнего дня добраться до поликлиники — это почти час на общественном транспорте с двумя пересадками. Теперь же медучреждение в соседнем доме.
«Очередей нет, радушно коллектив принимает и анализы можно сдать все на месте», — говорит многодетная мама Оксана Большакова.
Оксана работает воспитателем. Дети ее окружают сутками, поэтому если кто-то чихнул в саду, дома — лазарет.
Маленькая Ева впервые пришла сюда с мамой на прививку. Кабинет для этого в новой поликлинике выделен специально.
Ева испытание выдержала не дрогнув — ей ведь еще не рассказывали, что укол — это якобы больно.
«Все понравилось, коллектив хороший, все отлично», — поделилась впечатлениями мама Евы Людмила Зорина.
Чтобы маленькие пациенты чувствовали себя здесь как дома, есть игровой уголок. А в кабинете ждет приветливый доктор, который придет на помощь за считаные минуты.
«Приехала в поисках работы. Смотрела вакансии, оказалось, в Дмитрове есть. Познакомилась с заведующей. Сразу при предоставлении работы мне дали квартиру — в этот же день», — рассказала врач-педиатр Патимат Магомедова.
«Город у нас разрастается, строятся новые микрорайоны. Поэтому, чтобы людям было удобнее обращаться, для удобства жителей сделали эту амбулаторию. Здесь есть все необходимое», — отметила врач-терапевт Татьяна Мялькина.