18 ноября 2022, 15:14
Новое кардиологическое оборудование закупили для московских больниц в этом году
Более трех тысяч единиц кардиологического оборудования куплено для больниц и поликлиник в Москве. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра Москвы.
Часть техники уже поступила в медицинские учреждения, остальное поставят в ближайшее время. Кардиологические отделения уже получили около полутора тысяч электрокардиографов и примерно такое же количество аппаратов суточного мониторирования артериального давления.
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«Современное техническое оснащение позволяет повысить качество диагностики и лечения, в том числе заболеваний сердца и сосудов», — подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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