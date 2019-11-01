Новое исследование предполагает, что вирус кори может «стереть память» иммунной системы

Согласно двум исследованиям, дети могут не только заболеть корью и перенести ее прямые последствия, но и могут получить вызванное корью повреждение иммунной системы, которое вызывает «иммунную амнезию». Так, организм становятся подверженными другим инфекциям, от которых ранее был защищен.

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В более ранних исследованиях выяснилось, что корь, подавляет иммунную систему в течение двух-трех лет после заражения, что способствует росту заболеваемости и смертности у детей. Другие исследования показали, что воздействие кори на организм может длиться до пяти лет. Врачи также видели, что, после введения вакцинации, общая детская смертность снизилась, в том числе от кори и других заболеваний.

В новом исследовании врачи изучили данные о 77 детях в Нидерландах, которые не были привиты от кори по религиозным соображениям, а затем заразились болезнью во время ее вспышки. Образцы крови, взятые до того, как они заболели, а затем через два месяца после выздоровления показали, что вирус кори элиминировал где-то от 11 до 73% полезных антител иммунной системы, которые были у детей до заражения.

Исследователи, однако, не видели этих эффектов иммунной системы в контрольной группе из 33 детей, которые были изучены до и после первой вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Результаты показывают, что люди, заболевшие корью, потенциально могут потерять иммунитет к болезням, которым они уже подверглись, и против которых организм выработал естественную защиту, а также к тем, против которых они были привиты.

Ученые объяснили, что раннее исследование указывает на корь, вызывающую так называемую иммунную амнезию, уничтожая «фабрики антител» иммунной системы, известные как долгоживущие плазматические клетки.

В аналогичном исследовании специалисты использовали ту же самую группу детей из Нидерландов, что и первом случае. После обследований они сообщили, как вирус кори влияет на иммунные клетки, называемые В-клетками.

«Это исследование является прямой демонстрацией у людей иммунологической амнезии, где иммунная система забывает, как реагировать на ранее встречавшиеся инфекции. Мы показываем, что корь напрямую приводит к потере защиты от других инфекционных заболеваний», — говорится в материале авторов исследования.

Специалисты объяснили, что вирус кори похож на несчастный случай, но только для иммунной системы человека — он повреждает ее память. По сути, иммунная система забывает то, что она когда-то знала. Вакцину от кори исследователи назвали «ремнем безопасности для иммунной системы человека».