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    14 мая 2022, 02:04

    Новая вакцина от туберкулеза появится в России

    Центр имени Гамалеи заявил о создании новой вакцины от туберкулеза

    Дарья Бунякова

    Новая вакцина от туберкулеза может в скором времени появиться в России. Ее разрабатывают специалисты Центра имени Гамалеи. Сейчас они проводят третью фазу клинических исследований, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

    Новая вакцина от туберкулеза появится в России

    «Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулеза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами», — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.

    Он пояснил, что существующая вакцина от туберкулеза БЦЖ защищает детей от тяжелых случаев заболевания, но не препятствовала заражению. Новая разработка сможет защищать от заражения диссеминированным туберкулезом как детей, так и взрослых.

    Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение исследования новой вакцины от туберкулеза летом 2021 года. Речь идет о субъединичной рекомбинантной вакцине «ГамТБвак». Необходимые документы специалистам предоставил Минздрав.

    Ранее пульмонолог Андрей Макаревич предупредил, что появление одышки может говорить о туберкулезе, бронхиальной астме и ряде других заболеваний.