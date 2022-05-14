Новая вакцина от туберкулеза появится в России

Новая вакцина от туберкулеза может в скором времени появиться в России. Ее разрабатывают специалисты Центра имени Гамалеи. Сейчас они проводят третью фазу клинических исследований, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулеза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами», — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что существующая вакцина от туберкулеза БЦЖ защищает детей от тяжелых случаев заболевания, но не препятствовала заражению. Новая разработка сможет защищать от заражения диссеминированным туберкулезом как детей, так и взрослых.

Центр имени Гамалеи получил разрешение на проведение исследования новой вакцины от туберкулеза летом 2021 года. Речь идет о субъединичной рекомбинантной вакцине «ГамТБвак». Необходимые документы специалистам предоставил Минздрав.

Ранее пульмонолог Андрей Макаревич предупредил, что появление одышки может говорить о туберкулезе, бронхиальной астме и ряде других заболеваний.