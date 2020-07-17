Новая вакцина от коронавируса подойдет не всем

Гинцбург отметил, что вакцинация — это стресс для организма, который может обострить другие заболевания. Поэтому людям с хроническими болезнями иммунной системы необходимо перед вакцинацией проконсультироваться с врачом-иммунологом.

Уже в первой половине августа пройдет регистрация российской вакцины от коронавируса. Об этом сегодня рассказал Минздрава РФ Михаил Мурашко. При этом испытания препарата от COVID-19 сейчас проходят успешно и завершатся 3 августа. В Москве 15 июля выписали добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса.

Исследования проходили в Сеченовском университете, где две группы добровольцев получили вакцины в разных дозах. В первые дни у пациентов поднялась температура, но никаких других симптомов не наблюдалось. Все участники испытаний чувствовали себя хорошо и были в отличном настроении. На протяжении всего времени за состоянием каждого добровольца пристально наблюдали врачи.