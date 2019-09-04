Новая вакцина от гриппа появится в России

Новый четырехвалентный препарат от гриппа будут применять в России. Лекарство разработано для тяжелых случаев этого заболевания. К 2023 году он окончательно заменит существующие трехвалентные вакцины. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме.

«Это новая российская вакцина, она уже зарегистрирована и уже в этом году для пациентов из групп самого высокого риска, то есть имеющих риск не просто заболеть гриппом, а заболеть сложной, тяжелой формой гриппа — их уже начинаем прививать этой вакциной», — рассказала Скворцова. Ее процитировал «Интерфакс».

Особенность нового препарата в том, что он содержит не три, а четыре штамма гриппа: два группы A и два штамма B. Так, перекрытым получается «спектр возможностей к сезонным штаммам гриппа».

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Вакцина дает высокий иммунитет, но при этом у нее нет серьезных побочных действий. Поэтому она предназначается, в первую очередь, для людей с ослабленным здоровьем. В частности, ею могут воспользоваться больные с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, хроническими обструктивными болезнями верхних дыхательных путей, а также страдающие от ожирения. По словам министра, эта группа людей сможет привиться уже в этом году.

«Наша задача до 2023 года полностью заменить трехвалентную вакцину на четырехвалентную. У нас все для этого есть — зарегистрированная очень эффективная вакцина», — заключила она.

Сезонная вакцинация от гриппа стартовала в России с 4 сентября.