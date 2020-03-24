Новая система диагностики поможет выявить коронавирус за 1,5 часа

Федеральное медико-биологическое агентство разработало новые системы диагностики коронавируса. На тест уходит 90 минут, сообщила глава агентства, бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, подготовка проб занимает 15 минут, тогда как для теста, разработанного компанией «Вектор» в Новосибирске, требуется два часа.

«Тест-система имеет мощность выработки до 300 тысяч штук в сутки за счет сильного сокращения времени исследования», — привели слова Скворцовой «Известия».

Глава агентства добавила, что об этом «просила Москва», а также крупные компании, включая Сбербанк.

Также в медико-биологическом агентстве создали мобильную систему тестирования на вирус. Прибор сможет определить COVID-19 на четвертый или пятый день после заражения, когда еще не проявились клинические симптомы. На анализ мазка из носа уходит 30 минут.

Этот прибор «определят тех, кому нужно пройти более углубленное тестирование на вирус», добавила Скворцова.