10 января 2023, 12:58
Новая разновидность штамма «омикрон» не ухудшит эпидситуацию в России — инфекционист
Инфекционист Вознесенский: «кракен» проявляется легко и не сказывается на эпидситуации
Субвариант штамма коронавируса «омикрон», который получил название «кракен», проявляется у больных в легкой форме. Он вряд ли серьезно повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России, сказал агентству «Москва» врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«Бояться нам абсолютно нечего», — сказал он.
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Сергей Вознесенский объяснил, что все субварианты штамма «омикрон» имеют две характерные особенности. Во-первых, они заразней предыдущих, например, «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Во-вторых, эти разновидности вызывают болезнь в легкой форме. Поэтому, считает инфекционист, XBB.1.5, который прозвали «кракеном», не спровоцирует резкого ухудшения эпидситуации.
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Роспотребнадзор ранее заявил, что в России не зарегистрировали ни одного случая заболевания «кракеном». По-прежнему лидирует штамм «омикрон», им болели чаще всего. Циркуляция новых штаммов, по словам санитарных врачей, осталась стабильной.
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