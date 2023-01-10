Здоровье 10 января 2023, 12:58 Новая разновидность штамма «омикрон» не ухудшит эпидситуацию в России — инфекционист Инфекционист Вознесенский: «кракен» проявляется легко и не сказывается на эпидситуации

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Субвариант штамма коронавируса «омикрон», который получил название «кракен», проявляется у больных в легкой форме. Он вряд ли серьезно повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России, сказал агентству «Москва» врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Бояться нам абсолютно нечего», — сказал он.

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Сергей Вознесенский объяснил, что все субварианты штамма «омикрон» имеют две характерные особенности. Во-первых, они заразней предыдущих, например, «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Во-вторых, эти разновидности вызывают болезнь в легкой форме. Поэтому, считает инфекционист, XBB.1.5, который прозвали «кракеном», не спровоцирует резкого ухудшения эпидситуации.

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Роспотребнадзор ранее заявил, что в России не зарегистрировали ни одного случая заболевания «кракеном». По-прежнему лидирует штамм «омикрон», им болели чаще всего. Циркуляция новых штаммов, по словам санитарных врачей, осталась стабильной.