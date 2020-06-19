Мир вступил в новый и опасный этап распространения пандемии коронавируса. За прошлые сутки ВОЗ зафиксировала более 150 тысяч новых случаев заражения инфекцией.

Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что половину из 150 тысяч новых случаев зафиксировали в Северной и Южной Америке. Кроме того, о большом количестве зараженных сообщили из Южной Азии и Ближнего востока.

Мир находится в новой и очень опасной фазе Тедрос Аданом Гебрейесус.

Директор ВОЗ отметил, что многие люди уже устали от самоизоляции и карантина — этот факт понятен организации, как и желание стран открыть свои границы и возобновить экономику. Однако он напомнил, что коронавирус до сих пор не побежден — он продолжает быстро распространяться и остается смертоносным.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все стран и их жителей «сохранять крайнюю бдительность». Он рекомендовал следовать всем введенным мерам предосторожности — соблюдать социальную дистанцию и гигиену, носить маски, а также оставаться дома при плохом самочувствии. Кроме того, все страны должны продолжать выявлять пациентов с коронавирусной инфекцией, изолировать их от окружающих и лечить.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что условиях нарастающей пандемии «больше всего страдают наиболее уязвимые люди». Он привлек внимание к тому факту, что очень высокому риску заражения коронавирусом подвергаются беженцы, потому что они «часто имеют ограниченный доступ к адекватному жилью, водоснабжению, питанию, санитарии и услугам здравоохранения». Гебрейесус выразил обеспокоенность организации тем, что в лагерях для беженцев существует реальная угроза широкомасштабной передачи COVID-19.