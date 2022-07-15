Новая образовательная программа для онкологов появилась в Москве

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы организовал образовательную программу для онкологов. Об этом сообщил сайт utro.ru.

По данным издания, обучение поможет повысить уровень медицинской помощи до мирового стандарта. Также врачи освоят цифровую систему здравоохранения.

Базовый модуль программы уже прошли более 300 специалистов. Они изучили современные онкологические практики, экспертизу временной нетрудоспособности, вопросы по маршрутизации пациентов и другое.