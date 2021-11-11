Новая детская поликлиника открылась в Череповце

В Череповце открывала свои двери для пациентов новая детская поликлиника. Внутри здания обустроили регистратуру, четыре кабинета для врачей, манипуляционный кабинет для оказания хирургической помощи, холл для ожидания приема. Об этом написал сайт kp.ru.

Специалисты отмечают, что новое здание отвечает современным стандартам оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

«Сейчас это совсем другая поликлиника, которая соответствует всем стандартам оказания первичной и стационарной медпомощи. Я горжусь, что медицина в Череповце развивается именно в том направлении, которого ждут жители. Мы должны обеспечить оказание медицинской помощи детям с первых дней жизни на высоком уровне, от этого зависит их здоровье в будущем», — сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Скоро в новой поликлинике появится компьютерный томограф. Прием пациентов будут осуществлять главные внештатные специалисты области.