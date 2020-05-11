Носить и утилизировать правильно. Врач рассказал о тонкостях использования масок

Ношение одноразовой маски не должно зависеть от времени. Ее необходимо снимать в тот момент, когда она на ней образовалась влага. Даже если этого не произошло, то через два часа маску нужно менять в любом случае. Об этом «360» рассказала терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

Она отметила, что некоторые люди еще до введения масочного режима идут на хитрость и постоянно носят с собой недорогую одноразовую маску, которую надевают, когда видят в этом необходимость.

«Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», — рассказала врач.

По словам Ларисы Алексеевой, лучше всего иметь с собой в запасе несколько многоразовых масок, если не хватает средств купить необходимое количество одноразовых средств защиты. Но лучше всего приобрести обе и чередовать.

«Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой», — отметила она.

Маски из хлопка или неопрена предполагают долгое использование. Но оно тоже не бесконечно. Когда маска станет влажной, ее нужно снять и положить в герметичный пакет, чтобы постирать и отпарить дома. Также в закрытом пакете утилизируют и одноразовые маски, но только их выбрасывают. Снимать маску нужно только за резинки или за прорези. Нельзя касаться внешней стороны, чтобы на руки не попал вирус.

Если человек предпочитает только многоразовые маски, то лучше купить сразу несколько штук. Надевать одну, вторую брать с собой про запас, а еще две могут сушиться после стирки. Но это при условии, что после возвращения домой не нужно еще выходить куда-либо, например, в магазин. Для этого и требуется иметь дома запас одноразовых средств защиты.

Лариса Алексеева отметила, что маска — это универсальное средство защиты. Если человек не заражен и он носит маску, то при сохранении дистанции в полтора-два метра его шансы не заразиться при встрече с носителем вируса составляют 70%. Если же зараженный человек сам носит маску и стоит на расстоянии от здорового, то шанс на то, что вирус может попасть в организм другого человека, уменьшается еще больше.

Ранее Лариса Алексеева заявила, что вводимый в регионах России масочный режим сократит шансы на появление второй волны заражения коронавирусом. Она отметила, что приветствует такое решение властей, так как выявить носителя возбудителя без обследования сегодня невозможно. Маски позволят не заразиться здоровым людям.