Ношение масок остается обязательным в общественных местах Москвы

В оперативном штабе заявили, что ношение масок остается обязательным условием для посещения общественных мест в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

C 3 марта в городе снимут требование по социальной дистанции при посещении кафе и ресторанов, театров, музеев, концертных и спортивных мероприятий. «Тем не менее ношение масок остается необходимым условием для посещения этих общественных мест», — указали в оперштабе.

Также в столице отменили ограничение по заполняемости концертных залов и театров.

В московских МФЦ теперь принимают без предварительной записи и предоставления QR-кода. Предварительная запись, как и ранее, требуется лишь по некоторым услугам Росреестра, ГИБДД и МВД.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 3 марта отменил QR-коды в столице. Это решение он объяснил нормализацией эпидемиологической ситуации в Москве. Теперь домашний режим для москвичей старше 60 лет и горожан с хроническими заболеваниями будет рекомендательным, а не обязательным.

В Москве за последние сутки выявили 2 683 новых случая заражения коронавирусом, скончались 82 человека.