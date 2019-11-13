Норвежские ученые указали на способ избежать старческого слабоумия

В эксперименте согласились принять участие более 30 тысяч человек. Ученые наблюдали их либо до момента смерти, либо до 2016 года (конец периода наблюдения). Средний возраст добровольцев составлял около 60 лет.

«Улучшение кардиореспираторной подготовленности было тесно связано с более низким риском развития деменции», — пояснили авторы исследования.

Они добавили, что сейчас нет лекарств, которые бы эффективно лечили деменцию, поэтому лучшим средством для предотвращения старческого слабоумия является именно физическая активность.