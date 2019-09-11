Номер вместо синего листа. Как в Подмосковье внедряют электронный больничный

Заболели? Грамотно взять больничный можно по-новому. Привычные синие бюллетени никуда не делись, но теперь их легко заменить электронным листом нетрудоспособности. При этом, сделать это можно просто отправив его номер в отдел кадров — например, по СМС.

На больничный — в пару кликов. На смену громоздким синим бланкам пришли онлайн-листы нетрудоспособности. Юлия Короткова из Красногорска ждет своей очереди к терапевту. Неделю она провела дома с высокой температурой, теперь — выписывается, и терзается сомнениями — а как же без бумажки?

«Работодатель, возможно, не захочет оплачивать. Он же привык тоже к бумажке. Есть сомнения», — поделилась жительница Красногорска Юлия Короткова.

Источник фото: телеканал «360»

Терапевт Юлии быстро объясняет — не принять электронный больничный работодатель не имеет права. А вот преимущества такого формата очевидны.

«Вам не придется носить с собой эту бумажку, прятать, складывать в сумку. Электронный больничный лист выписывается в клинике, и уже работодатель видит его в программе у себя в кабинете», — рассказала врач общей практики Наталия Широкоступ.

Источник фото: телеканал «360»

Необязательно даже приносить бумажку с номером, работник может просто позвонить в отдел кадров и продиктовать цифры. Пациент онлайн-бюллетень не потеряет, а врач или администратор не испортят при заполнении. Раньше в таких случаях пациенту приходилось повторно бегать по кабинетам.

«При заполнении возникает много ошибок: не там галочку поставил, сделал ошибку в имени, в фамилии, в дате рождения, названии организации. То есть, после этого пациенту приходится возвращаться к нам — подписывать новый больничный лист», — сообщила администратор клиники Олеся Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Система автоматически исправит ошибки. Вся же процедура выглядит так: в больнице данные пациента заносят в специальную базу и выдают номер электронного больничного. Кадровики в личном кабинете сотрудника на сайте фонда соцстрахования все изучают и передают сведения для начисления пособия.

Оценили новый вид больничного и кадровики, ведь сейчас по запросу купить больничный официально поисковик выдает 18 миллионов результатов.

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«Работодатель понимает, что электронный больничный лист автоматически подгружается в его бухгалтерские вопросы и все прочие. Большинство работодателей, которые работают по сетевой группе, сейчас заинтересованы, чтобы шли электронные больничные листы, чтобы не надо из одного офиса везти бумагу в другой офис, нанимать людей. Все летит за счет наших информационных потоков и блоков», — подчеркнул управляющий Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования Дмитрий Марков.

Ну, а пациенту, чтобы воспользоваться новой услугой, не нужно ничего, кроме паспорта и СНИЛС.