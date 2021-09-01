Ученые назвали «ночной» симптом лейкемии

Повышенная потливость по ночам может быть симптомом лейкемии. К такому выводу пришли исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK.

В статье, опубликованной в Express, отмечается, что повышенное потоотделение часто встречается у женщин во время менопаузы и перед ней, однако при лейкемии такое состояние носит не периодический характер, а постоянный.

В опросе ученых приняли участие свыше двух тысяч больных раком крови. Перед обнаружением болезни, как выяснилось, у 31% из них наблюдалась повышенная потливость даже по ночам.

При постоянном повышенном потоотделении, из-за которого приходится менять одежду, необходимо обращаться к врачу, подчеркнули в организации. Там заметили, что очень легко проигнорировать повышенную потливость, списав ее на летнюю погоду.

Одной из причин повышенного потоотделения при раке крови, как объясняется в публикации, является попытка организма бороться с болезнью.

Многие объясняют проблемы с животом неправильной диетой или стрессом. Но иногда вздутие может говорить о появлении серьезного заболевания. Так, продолжительное вздутие живота может говорить о развитии рака яичника. Специалисты уточнили, что вздутие может происходить время от времени. Если симптом не проходит в течение трех недель, то стоит отправиться к врачу, так как он может говорить о раке яичника. По словам медиков, эту болезнь называют «тихой», так как женщины часто даже не подозревают о ней.