Россиянам посоветовали продукты на ночь для похудения

Новосибирский писатель Георгий Ланской рассказал, что ему удалось избавиться от лишнего веса благодаря яичному белку. Он отметил, что есть это продукт необходимо перед сном. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Секрет похудения достаточно прост. Необходимо перед сном съедать два куриных белка. Именно белка, а не яйца целиком, как я сначала подумал. Желток, если хотите, можете съесть утром, можете отдать собаке или вообще выбросить», — рассказал писатель.

Писатель подчеркнул, что белок можно употреблять в абсолютно любом виде — сырым или же вареным. При этом такой способ похудеть не сработает в том числе, если на ночь плотно поужинать. Он подчеркнул, что от еды вечером лучше всего вовсе отказаться.

Ланской отметил, что белок способен расщеплять жиры. Особенно в тот период, когда человек находится в состоянии покоя. Он подчеркнул, что таким способом можно потерять от 400 до 600 граммов за одну ночь.