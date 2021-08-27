«Нобазит» снижает летальные исходы COVID-19 в 5 раз. Это показали клинические исследования

Противовирусный препарат «Нобазит» изначально разрабатывался как военное лекарство. Компания «Авексима» стала производить его для гражданских аптек как средство от ОРВИ. В пик пандемии начались клинические испытания на больных COVID-19. По данным компании, лекарство смягчает симптомы болезни.

«Нобазит» по-прежнему предлагается использовать в войсках. Для этого компания «Авексима» провела его презентацию на форуме «Армия-2021». В казарменных условиях важно минимизировать последствия болезни, если она уже началась.

«Когда препарат создавался, его заказчиком выступили именно военные медики. В 2016 году препарат „Нобазит“ передан в гражданский оборот ОАО „Авексима“. И с этого времени препарат производится на территории России по полному циклу. Это значит, что и субстанции, и готовая форма производятся на территории нашей страны», — пояснила генеральный директор компании Елена Ткаченко.

Химическую основу препарата создает Институт проблем химико-энергетических технологий. Он находится в Алтайском крае и входит в структуру Российской академии наук.

По результатам клинических исследований «Авексимы» «Нобазит» в пять раз снижает вероятность смерти от ковида и в два раза — риск легочной недостаточности. Лекарство актуально перед осенним сезоном простудных заболеваний. О возможности очередной волны COVID-19 предупреждала главный санитарный врач страны Анна Попова. По словам Елены Ткаченко, фарминдустрия уже приспособилась к новым условиям.

«Я уверена, что на сегодняшний день дефицита противовирусных препаратов не будет. С самого начала пандемии Минпромторг отслеживает состояние рынка противовирусных препаратов и на еженедельной основе мониторит этот вопрос», — уточнила Ткаченко.

Появление «Нобазита», отметили в «Авексиме», дало обычным потребителям доступное средство от тяжелых последствий болезни: препарат по карману даже малообеспеченным россиянам. Перед покупкой нужно посоветоваться с врачом, но рецепт получать необязательно.