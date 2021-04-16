Низкий темп вакцинации в России объяснили

Низкий темп вакцинации в России связан с менталитетом граждан. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член РАН Вадим Покровский.

«Рассказывать нашим людям можно сколько угодно о том, что хорошо спортом заниматься, что плохо курить, что алкоголь вреден в больших дозах. Надо для наших людей что-то такое особенное придумать, чтобы убедить их идти прививаться. А то, знаете, как у нас: „да ну, я, пожалуй, сегодня не пойду, схожу на следующей неделе, ничего не случится“. Как-то надо людей привлечь», объяснил врач.

Эксперт отметил, что для привлечения россиян к иммунизации нужно придумать какие-то новые меры.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. Прививку можно сделать совершенно бесплатно. Для этого нужно обратиться в один из прививочных пунктов в своем населенном пункте. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Подробнее о вакцинации в Москве и Подмосковье можно узнать на портале mos.ru и на сайте министерства здравоохранения Московской области.