Пациента с отверстием в носовой перегородкой прооперируют в Нижнем Новгороде

Мужчина попал в больницу с отверстием в носовой перегородке в Нижнем Новгороде. Ему предстоит операция. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Причиной такой необычной травмы стала совокупность факторов: давнишний перелом носа, сухой воздух и привычка ковыряться в носу.

«Этому предшествовало начало атрофии слизистой после травмы носа, но и удаление корочек из носа привнесло свой вклад. В большинстве случаев такое действительно происходит после травмы», — уточнил хирург Григорий Белозеров.

Исправить последствия можно только операционным путем. Хирург рассказал, что подобная травма — не первый прецедент, поэтому опыт в ее заживлении у врачей есть.