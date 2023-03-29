Здоровье 29 марта 2023, 00:13 Нижегородские врачи нашли плоскоклеточный рак у занимавшегося самолечением мужчины

Читать 360tv в

Врачи из Нижнего Новгорода выявили плоскоклеточный рак у мужчины, который на протяжении месяца занимался самолечением. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на группу «Нижегородская стоматология» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина на протяжении месяца лечился полосканием. Когда это не помогло, он решил обратиться к врачу. Биопсия показала, что мужчина болеет плоскоклеточным раком. При этом на выявление болезни уходит порядка двух-трех минут.

Реклама

«Предраковые изменения слизистой рта и губы заметны в 60% случаев; для рака губы такие изменения зафиксированы в 92% случаев, для рака языка — в 40% случаев», — отметили врачи.