Нижегородские ученые разработали прототипы вакцин от коронавруса и ВИЧ

В сообщении сказано, что ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной вместе со специалистами из Нижегородского университета работают над созданием генно-инженерных вакцин для профилактики вирусных инфекций.

«На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции, основанный на оригинальной молекулярной платформе мирового уровня», — уточнили в пресс-службе.

Руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктор Новиков рассказал, что новая вакцина от коронавируса будет отличаться от уже существующей. Ученые работают над создание препарата, который нужно не вводить в вену, а капать в нос. Эту вакцину можно будет применять не только пожилым людям, но и несовершеннолетним.

Он также отметил, что ротавирусная и норовирусная инфекции доминируют у детей. При этом против второй в зарубежных странах существуют вакцины, а против первой — нет. Прототип, который разработали в Нижегородской области против этих инфекций, работает также, как и против коронавируса.

В работе над созданием вакцины от ВИЧ также принимают участие ученые из Санкт-Петербурга и Новосибирска, которые уже трудились над ее созданием ранее.

«Теперь они объединились и вместе с нижегородскими коллегами подготовили программу действий по завершению разработки вакцины. Предлагаемый подход даст возможность получить высококонкурентную эффективную вакцину, востребованную во всем мире», — сказано в сообщении.