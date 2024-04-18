Здоровье 18 апреля 2024, 17:10 «Нижегородская правда»: донорами крови не могут стать люди с туберкулезом и вирусными гепатитами

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Донором крови может стать человек старше 18 лет при отсутствии у него медицинских противопоказаний. Так, сдавать кровь нельзя людям с туберкулезом и вирусными гепатитами, сообщила «Нижегородская правда».

Накануне и в день сдачи крови донорам не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую пищу. За двое суток нельзя пить алкоголь, а за три дня — принимать аспирин и анальгетики. После процедуры следует обильно и регулярно питаться.

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Отмечается, что самыми универсальными донорами считаются люди с первой отрицательной группой крови.