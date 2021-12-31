Никто из привитых вакциной ФМБА пока не заболел ковидом

Никто из тех, кто привился новой вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством, пока не заболел. О первых результатах испытаний препарата в эфире канала «Россия 24» рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

Почти 100 дней прошло с того момента, как вакцинировали первых добровольцев, принявших участие в испытании препарата. А всего привились около 150 человек.

«Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме», — отметила она.

Вакцинация является самым действенным методом борьбы с пандемией, поэтому она должна расширяться и совершенствоваться, подчеркнула Скворцова.

«Конечно, самый эффективный метод борьбы с любой эпидемией — это вакцинация», — сказала глава ФМБА.

Центр имени Гамалеи ранее анонсировал, что назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник V» станет доступна уже в I квартале 2022 года. Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «360», что назальная вакцина защитит человека от первичного попадания вируса в организм, но идеально применять ее одновременно с обычной прививкой уколом.