Николаев поделился успехами младшей дочери в конном спорте

Певец Игорь Николаев рассказал, что его младшая дочка учится верховой езде и уже делает успехи. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram артиста.

«Вероника уже переходит с шага на рысь, уверенно держится в седле и берет маленькие препятствия!» — похвастался артист и добавил, что гордится своей наследницей.

Подписчики написали множество комментариев с поддержкой и добрыйми словами в адрес девочки. Пожелали ей успехов и безопасной езды.