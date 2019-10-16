Никакого самолечения. 1,1 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в этом году
По результатам всех обследований 533 тысяч человек признали здоровыми. Еще 242 тысячи имеют факторы риска развития хронических заболеваний. У оставшихся 840 тысяч нашли те недуги, которые требуют оказания помощи.
«В результате у прошедших диспансеризацию было впервые выявлено почти 142 тысячи случаев различных заболеваний. Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить обследования, при возникновении симптомов болезни не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», — подчеркнула Татьяна Мухтасарова.
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Чаще всего выявляли болезни системы кровообращения — 48 тысяч случаев, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 34 тысяч. Также в этом году нашли более 2,2 тысячи злокачественных опухолей.
Кстати, в этом году в Подмосковье пройдут Единые дни диспансеризации. Проводят их в субботу. Благодаря им обследоваться смогли свыше 80 тысяч человек.