Никакого самолечения. 1,1 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в этом году

Более 1,1 миллиона человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала года. Еще 500 тысяч — профилактические медицинские осмотры, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

По результатам всех обследований 533 тысяч человек признали здоровыми. Еще 242 тысячи имеют факторы риска развития хронических заболеваний. У оставшихся 840 тысяч нашли те недуги, которые требуют оказания помощи.

«В результате у прошедших диспансеризацию было впервые выявлено почти 142 тысячи случаев различных заболеваний. Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить обследования, при возникновении симптомов болезни не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», — подчеркнула Татьяна Мухтасарова.

Лучших авторов медицинской литературы наградили в Подмосковье Подробнее

Чаще всего выявляли болезни системы кровообращения — 48 тысяч случаев, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 34 тысяч. Также в этом году нашли более 2,2 тысячи злокачественных опухолей.

Кстати, в этом году в Подмосковье пройдут Единые дни диспансеризации. Проводят их в субботу. Благодаря им обследоваться смогли свыше 80 тысяч человек.