Здоровье 02 ноября 2022, 23:27 NIH: сыр перед сном способен спровоцировать кошмары

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Продукты с большим количеством белка, например, сыр, могут вызвать ночные кошмары. Об этом сообщило издание Live24 со ссылкой на NIH.

По данным сайта «ПолитЭксперт», ученые провели исследования на добровольцах, которые перед сном съедали около 20 граммов сыра. В итоге две трети из них рассказали о кошмарных снах.

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«Вы удивитесь еще больше, когда узнаете, что жанр сна полностью зависел от сорта сыра», — отметил рассказал один из авторов исследования Найджел Уайт.

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Те, кто ел сыр с плесенью видели яркие, цветные сны. Респонденты, которые употребляли чеддер заявили, что им снились знаменитости. Сыр Лестер, по данным ученых, способен спровоцировать ностальгические сны. Есть версия, что причина этого явления заключается в особенностях выработки триптофана, который в организме становится серотонином. Связь этого вещества со сном не изучена до конца.

«Есть основания полагать, что люди, принимающие препараты, которые повышают уровень серотонина, сны видят чаще, чем их сверстники», — заявили ученые.