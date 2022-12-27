Эксклюзив 27 декабря 2022, 12:38 «Ничего такого нового здесь нет». Паразитолог посоветовал туристам не бояться «пожирающей мозг» амебы Паразитолог Завойкин: заражение «пожирающей мозг» амебой Неглерия Фоулера случается редко freepik

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Турист из Южной Кореи побывал в Таиланде и умер из-за проникающей в мозг амебы Неглерия Фоулера. Опасаться массового заражения не стоит, так как даже единичные случаи происходят крайне редко, объяснил заведующий кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней первого МГМУ имени И. М. Сеченова, доктор медицинских наук Валерий Завойкин. Он предупредил «360», что в любом путешествии можно чем-нибудь заболеть, независимо от пункта назначения.

«Неглерии известны в общем-то, ничего такого нового здесь нет. Значит, появился один случай такой, раз в несколько лет человек заражается. <…> Так они свободно живущие, но, попадая в организм человека — необычную среду, — раздражаются», — сказал он.

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Такие амебы обитают свободно, подхватить их можно в воде. Заражение случается редко, за 54 года работы паразитологом на разных континентах Валерий Завойкин ни разу не столкнулся с ним. Однако когда такое все-таки происходило, пациенты переносили болезнь очень тяжело и умирали, как правило, от менингита.

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Тем, кто боится заболеть, паразитолог посоветовал никуда не ездить, ведь путешествия всегда несут определенные риски — вирусные заболевания, бактериальные или протозойные.

«Любая поездка — стресс для организма, хотя нам кажется, что мы едем отдыхать. Перелет, смена часовых поясов, кухня, климат и так далее — все это действует как стресс, поэтому снижает защитные возможности организма», — рассказал Валерий Завойкин.

На организм влияет непривычная окружающая микрофлора, которую местные жители не замечают из-за того, что выросли в этих условиях, с детства заражались и выработали иммунитет. Приезжие же, по его словам, рискуют заполучить какую-либо инфекцию.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний объявило, что выявило первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера. Больной пробыл в Таиланде четыре месяца, 10 декабря вернулся домой и через 11 дней умер. В его случае болезнь проявилась рвотой, головной болью, нарушениями речи и лихорадкой. В Роспотребнадзоре предупредили, что неглериоз не передается от человека к человеку. В России не диагностировали ни одного случая заболевания.