Ни один человек не сможет спокойно пережить пандемию коронавируса без прививок. Поэтому россиянам не стоит ждать, пока вакцинируются окружающие. Нужно смело идти и прививаться.

Об этом предупредил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он назвал стремление переждать вакцинацию «совершенно глупым походом».

«Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придется общаться с внешним миром. Ну и любой контакт — это вероятность того, что он будет заражен или непосредственно через воздух, или через продукты питания», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее Гинцбург полностью поддержал высказанное сенатором Александром Башкиным предложение до конца жизни лишать врачей, выступающих против вакцинации, дипломов. Эксперт связал их высказывания с уровнем их образования.

Людей, которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации, микробиолог назвал рассадником новых штаммов и угрозой для жизни близких.